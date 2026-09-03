Udham Singh Nagar News: सर्विस लेन पर अवैध रूप से खड़े वाहनों और अतिक्रमणकारियों को जारी होंगे नोटिस

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बुधवार को हुई बैठक में एडीएम ने कहा कि परिवहन विभाग और एनएचएआई को टोल प्लाजा पर सख्त चालानी कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से चिह्नित 12 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। अन्य 30 स्थानों पर एनओसी प्राप्त कर कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी होगी। विज्ञापन

बैठक में बताया गया कि एनएचएआई ने 40 ब्लैक स्पॉट्स में से 38 का सुधार कार्य पूरा कर लिया है। शेष दो ब्लैक स्पॉट्स को भी शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को नो हेलमेट, नो पेट्रोल का नियम सख्ती से लागू कराने को कहा गया। प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी टोल प्लाजा और तहसील स्तर पर फ्लेक्सी के माध्यम से दी जाएगी। बुधवार को हुई बैठक में एडीएम ने कहा कि परिवहन विभाग और एनएचएआई को टोल प्लाजा पर सख्त चालानी कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से चिह्नित 12 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। अन्य 30 स्थानों पर एनओसी प्राप्त कर कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी होगी।बैठक में बताया गया कि एनएचएआई ने 40 ब्लैक स्पॉट्स में से 38 का सुधार कार्य पूरा कर लिया है। शेष दो ब्लैक स्पॉट्स को भी शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को नो हेलमेट, नो पेट्रोल का नियम सख्ती से लागू कराने को कहा गया। प्रधानमंत्री राहत योजना की जानकारी टोल प्लाजा और तहसील स्तर पर फ्लेक्सी के माध्यम से दी जाएगी।

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रुद्रपुर। एडीएम कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एडीएम ने बरसात के बाद सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए चिह्नीकरण करने को कहा। साथ ही बजट की मांग तय समय पर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सर्विस लेन पर अवैध रूप से खड़े वाहनों और अतिक्रमणकारियों को अब नोटिस जारी किया जाएंगे।