Udham Singh Nagar News: ब्लड बैंक में ए और बी पॉजिटिव रक्त खत्म, मरीज परेशान

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जिला अस्पताल में हर मंगलवार और शुक्रवार को थैलेसीमिया के मरीजों को रक्त चढ़ाया जाता है। जिले में वर्तमान में 80 से अधिक थैलेसीमिया के बच्चे पंजीकृत हैं जिन्हें हर 15 से 20 दिन में रक्त की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया मरीजों की संख्या बढ़ने और डेंगू सीजन शुरू होने से रक्त की खपत अचानक बढ़ गई है। रक्तदान शिविरों की संख्या कम होने से स्टॉक नहीं भर पा रहा है। ब्लड बैंक अधिकारियों की ओर से लोगों से रक्तदान की अपील की जा रही है।कोट10 साल का बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है। उसे हर 15 दिन में बेटे को खून चढ़ता है। ब्लड बैंक आया तो बी पॉजिटिव नहीं होने का पता चला। अब बाहर से डोनर खोजना पड़ रहा है। -राकेशकोटपत्नी गर्भवती है उसका हीमोग्लोबिन छह ग्राम है। डॉक्टर ने दो यूनिट ए पॉजिटिव की मांग की, लेकिन ब्लड बैंक में एक भी यूनिट नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है। -सुनील कुमारकोटब्लड बैंक में रक्त की कमी को कैंप लगाकर पूरा किया जाएगा। समाजिक संगठनों व लोगों से भी अपील है कि रक्तदान कर अपना सहयोग करें। -डॉ. एसके गोस्वामी, सीएमओ।