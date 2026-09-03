Udham Singh Nagar News: बाजपुर में बगैर मान्यता के संचालित हो रहे पांच मदरसों को किया सील

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बुधवार को एसडीएम ऋचा सिंह की अगुवाई में तहसीलदार पीएस चौहान, सीओ अखलेश कुमार ने संयुक्त टीम के साथ क्षेत्र में मदरसों की जांच पड़ताल की। मौके पर अभिलेखों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने बगैर मान्यता के संचालित हो रहे चकरपुर रोड स्थित हबीबनगर में जामिया हनफिया रजा उल उलूम मदरसा, मदरसा मोइनुल उलूम केलाखेड़ा, मदरसा जामिया फातिमा जगन्नाथपुर, मदरसा गुलशन इस्लाम कनौरा, मदरसा हुज्जतुल इस्लाम गुमसानी रोड को सील कर दिया। टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेश चौहान, अल्पसंख्यक विभाग के प्रतिनिधि जसविंदर सिंह, रियाज अहमद, पंकज रस्तोगी, विजेंद्र सिंह, सतपाल बाबू, कृपाल राठौर, विपिन कुमार, मनीष कुमार, हंसू लाल, हेमा यादव मौजूद रहे।इनसेट.....धर्म विशेष को टारगेट कर रही प्रदेश सरकार : हाजीबाजपुर। कांग्रेस नेता हाजी कदीर अहमद ने प्रशासन की तरफ से मदरसों पर की गई कार्रवाई को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। मदरसा संचालकों का पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। मान्यता के लिए मदरसा संचालकों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर रखा है, मान्यता देना सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग के बाद ही प्राधिकरण से मान्यता लेना होगी, इसके लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित है।मदरसा संचालक इरशाद अली ने बताया कि मान्यता के लिए आवेदन कर दिया है। मान्यता मिलने तक मदरसे में शैक्षिण कार्य 15 दिन पहले ही बंद कर दिया गया है। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित बताया।