फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Roadways employees staged a sit-in protest after not receiving their salaries for three months in rudrapur

रुद्रपुर: तीन माह से वेतन नहीं मिलने पर रोडवेज कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, धरने पर बैठे

Fri, 23 Oct 2026 01:01 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Fri, 23 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

रुद्रपुर में तीन माह से वेतन न मिलने और लंबित मांगों के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। समान काम-समान वेतन समेत छह सूत्रीय मांगों पर आवाज उठाई गई।

विज्ञापन
Roadways employees staged a sit-in protest after not receiving their salaries for three months in rudrapur
रुद्रपुर में रोडवेज कर्मियों का धरना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुद्रपुर में तीन माह से वेतन नहीं मिलने और लंबित मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। रोडवेज स्टेशन परिसर में कर्मचारियों ने समान काम-समान वेतन समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। एससी-एसटी श्रमिक संघ के प्रांतीय मंत्री श्रीनिवास ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।

विज्ञापन


यूनियन के क्षेत्रीय मंत्री मनिंदर सिंह ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को तीन माह से वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि समान काम-समान वेतन लागू करने, लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों का नियमितीकरण, ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों का समायोजन, सेवा शर्तों में सुधार और लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। मनिंदर सिंह ने कहा कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगली रणनीति तैयार की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed