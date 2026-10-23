फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Emphasis on higher sugarcane production at a lower cost through scientific methods

Udham Singh Nagar News: वैज्ञानिक तरीके से कम लागत में अधिक गन्ना उत्पादन पर जोर

Fri, 23 Oct 2026 12:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Emphasis on higher sugarcane production at a lower cost through scientific methods
काशीपुर। गन्ना विकास परिषद काशीपुर की ओर से ग्राम महतावन में शरदकालीन गन्ना बुवाई जागरूकता एवं कृषक चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
विज्ञापन

सहायक निदेशक नीलेश कुमार ने गन्ने के साथ सह-फसली खेती एवं बीज की तैयारी के बारे में जानकारी दी। गन्ना विकास परिषद काशीपुर के एससीडीआई बीके चौधरी ने कहा कि आज के समय में वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से कम लागत में अधिकतम गन्ना उत्पादन करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विभागीय योजनाओं, गन्ना उत्पादन में गैप फिलिंग, बीज तैयार करने की विधि और कम लागत में अधिक उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में विस्तार से बताया।

गन्ना विकास निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मौर्य ने गन्ने की नवीनतम प्रजातियों, पेड़ी प्रबंधन और कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। जबकि गन्ना पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार ने खाद गोदाम में उपलब्ध कीटनाशकों के बारे में बताया। वहां मुख्य रूप से दीपक कुमार शर्मा, भुवन चंद्र भट्ट, धीरज कुमार, सोमपाल सिंह, संतोष सिंह, बलवन सिंह, सुखवीर सिंह, योगेश भट्ट आदि थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed