Udham Singh Nagar News: वैज्ञानिक तरीके से कम लागत में अधिक गन्ना उत्पादन पर जोर

सहायक निदेशक नीलेश कुमार ने गन्ने के साथ सह-फसली खेती एवं बीज की तैयारी के बारे में जानकारी दी। गन्ना विकास परिषद काशीपुर के एससीडीआई बीके चौधरी ने कहा कि आज के समय में वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से कम लागत में अधिकतम गन्ना उत्पादन करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने विभागीय योजनाओं, गन्ना उत्पादन में गैप फिलिंग, बीज तैयार करने की विधि और कम लागत में अधिक उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में विस्तार से बताया।गन्ना विकास निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मौर्य ने गन्ने की नवीनतम प्रजातियों, पेड़ी प्रबंधन और कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। जबकि गन्ना पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार ने खाद गोदाम में उपलब्ध कीटनाशकों के बारे में बताया। वहां मुख्य रूप से दीपक कुमार शर्मा, भुवन चंद्र भट्ट, धीरज कुमार, सोमपाल सिंह, संतोष सिंह, बलवन सिंह, सुखवीर सिंह, योगेश भट्ट आदि थे। संवाद