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Udham Singh Nagar News: मिनी स्टेडियम की सफाई और मरम्मत कराने की मांग

Fri, 23 Oct 2026 12:12 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:12 AM IST
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Demand for the cleaning and repair of the mini-stadium
बाजपुर। मिनी स्टेडियम की बदहाली को दूर करने की मांग उठने लगी है। खिलाड़ियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर स्टेडियम की सफाई और रनिंग ट्रैक की मरम्मत कराने की मांग की।
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खिलाड़ियों ने बताया कि मैदान में घास काफी बढ़ गई है। रनिंग ट्रैक की स्थिति खराब हो चुकी है। खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करने में परेशानी हो रही है। खिलाड़ियों ने मैदान का उचित रखरखाव करने और ट्रैक को सुरक्षा मानकों के अनुरूप दुरुस्त करने की मांग की। वहां मिथुन, विश्वास, राहुल पांडे आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। संवाद
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