बाइक पर चढ़ा डंपर, कूदकर बचाई जान: जाफरपुर में नेशनल हाईवे-74 पर हादसा, बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त

नेशनल हाईवे-74 पर जाफरपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। यहां एक डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में लेकर उसके ऊपर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि बाइक सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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जानकारी के अनुसार, बाजपुर निवासी मग्घर सिंह उर्फ मनप्रीत सिंह स्वास्तिक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं। बताया गया कि वह जाफरपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक लेकर खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आए डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके ऊपर चढ़ गया। अचानक हुई घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने डंपर को मौके पर ही रोक लिया। इसके बाद बाइक सवार ने पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हादसे में बाइक सवार को चोट लगने की सूचना नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही दुर्घटना की परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।