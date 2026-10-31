पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर युवक को किया अधमरा: उपचार के दौरान बरेली में मौत, चाय की दुकान पर शुरू हुआ था विवाद

रुद्रपुर शहर में रोडवेज के पास अमन टी-स्टॉल के सामने हुए विवाद में पत्थर से हमला कर घायल किए गए युवक की शनिवार को बरेली के अस्पताल में मौत हो गई। रम्पुरा वार्ड संख्या 22 निवासी राजेश (पुत्र स्व. छोटे लाल) का राधिका अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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राजेश की मां सुनीता के अनुसार, 30 अक्तूबर की रात करीब 12:30 बजे राजेश अपने दोस्त सचिन रस्तोगी के साथ अमन टी-स्टॉल पर चाय पीने जा रहा था। इसी दौरान एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक फरार हो गया। आरोप है कि तभी बाइक से पहुंचे गौरव कुमार निवासी मेरठ, प्रेम प्रशांत निवासी रोहतक और चेतन वर्मा निवासी ट्रांजिट कैंप ने राजेश से गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद तीनों ने जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए। राजेश लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। विज्ञापन पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया था। शनिवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

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