फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Mother and daughter died in a road accident in sitarganj

ऊधमसिंह नगर: कार ने मां और दो बेटियों को मारी टक्कर, महिला व छह साल की बच्ची की मौके पर मौत, एक घायल

Sat, 31 Oct 2026 02:09 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 31 Oct 2026 02:09 PM IST
सार

सितारगंज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने महिला और उसकी दो बेटियों को टक्कर मार दी। 34 वर्षीय महिला और 6 साल की बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 9 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल है।

विज्ञापन
Mother and daughter died in a road accident in sitarganj
सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सितारगंज नेशनल हाईवे पर शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। आरके ढाबे के पास तेज रफ्तार कार ने हाईवे किनारे खड़ी महिला और उसकी दो मासूम बेटियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 34 वर्षीय महिला और उसकी 6 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

विज्ञापन


मृतकों की पहचान मीनू देवी (34) और उसकी बेटी अंशिका (6) के रूप में हुई है। घायल दूसरी बेटी राधिका (9) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  मीनू देवी शनिवार सुबह करीब 10:40 बजे दोनों बेटियों के साथ स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में शामिल होने के लिए निकली थीं। वह आरके ढाबे के पास हाईवे किनारे वाहन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान किच्छा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी।
विज्ञापन


टक्कर इतनी भीषण थी कि मां-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। घायल बच्ची का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed