Udham Singh Nagar News: वाद-विवाद में राहुल, पोस्टर प्रतियोगिता में निशा अव्वल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 27 Sep 2026 12:28 AM IST
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काशीपुर। राजकीय पॉलीटेक्निक में सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई वाद-विवाद प्रतियोगिता में राहुल और पोस्टर प्रतियोगिता में निशा अव्वल रहे। प्रधानाचार्य बीरेंद्र पाल सिंह ने छात्र-छात्राओं को समाज सेवा और शिक्षा के साथ-साथ सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहां पर मनमोहन, जगदीश पांडे, नेहा बोरा, जितेश सुंदरियाल, सुनील सिंह नेगी, विवेक कुमार आदि मौजूद रहे।
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