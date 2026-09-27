Udham Singh Nagar News: हनुमान ध्वज स्थापना के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू

विज्ञापन



कमेटी के अध्यक्ष सौरभ कुमार गर्ग ने बताया कि मोहल्ला जटवारा स्थित पंडित उमा दत्त रंगमंच पर 10 अक्तूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। वृंदावन रामलीला संस्थान के महाराज डॉ. स्वामी देवकीनंदन और उनके सहयोगी कलाकार रामलीला में अभिनय करेंगे। वहां चौधरी मानासिंह, कैलाश मित्तल, मनोज कश्यप, विपिन गुप्ता, गजराज सिंह, मुकेश अग्रवाल, प्रेम सिंह प्रेमी, मुकेश कांबोज, विमल कांबोज, राहुल कश्यप आदि मौजूद रहे। विज्ञापन





कमेटी के अध्यक्ष सौरभ कुमार गर्ग ने बताया कि मोहल्ला जटवारा स्थित पंडित उमा दत्त रंगमंच पर 10 अक्तूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। वृंदावन रामलीला संस्थान के महाराज डॉ. स्वामी देवकीनंदन और उनके सहयोगी कलाकार रामलीला में अभिनय करेंगे। वहां चौधरी मानासिंह, कैलाश मित्तल, मनोज कश्यप, विपिन गुप्ता, गजराज सिंह, मुकेश अग्रवाल, प्रेम सिंह प्रेमी, मुकेश कांबोज, विमल कांबोज, राहुल कश्यप आदि मौजूद रहे।

जसपुर। मोहल्ला जटवारा की रामलीला कमेटी ने रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत धर्मशाला मंदिर परिसर में विधिविधान से हनुमान जी के ध्वज की स्थापना की गई। पंडित प्रेम पंत ने मंत्रोच्चारण के बीच पूजन संपन्न कराया।