Udham Singh Nagar News: मध्यस्थता से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
जसपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधम सिंह नगर की सचिव ममता पंत के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीआरसी जसपुर में हुआ। स्थानीय प्राविधिक कार्यकर्ताओं ने छात्र-छात्राओं को मध्यस्थता की जानकारी दी। बताया कि मध्यस्थता से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान होता है। टीम ने 12 सितंबर को जसपुर सिविल कोर्ट में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी। वहां डॉ. वीर सिंह गौतम, आकाश कुमार, विकास कुमार, दीपक कुमार, लता, मुनेश, प्रधानाचार्य अवधेश सिंह चौहान रहे। संवाद
विज्ञापन