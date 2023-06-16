Udham Singh Nagar News: उत्तराखंड राज्य निर्माण के इतिहास की जानकारी दी

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संचालन छात्र हर्ष सिंह व छात्रा खुशी ने किया। स्वयंसेवियों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। वहां डॉ. जगजीत सिंह, डॉ. आदेश कुमार, डॉ. इंदुशेखर ममगई, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. संजय गंगवार, डॉ. जगवती, डॉ. रेखा देव, डॉ. प्रवीण पांडेय, डॉ. पिंकी भट्ट, डॉ. प्रवीण पांडेय, डॉ. मनोज कश्यप, डॉ हेमा पांडेय, डॉ. सुरेंद्र विक्रम पडियार, डॉ. नमिता सामंत, डॉ. हीरा अन्ना, डॉ. शांति चंद, डॉ. सोनिका रानी, डॉ. मंजू भट्ट, डॉ. धीरज बिनवाल, डॉ. नवीन मेहरा, डॉ. उषा पोखरिया, डॉ. नवीन मेहरा आदि थे। संवाद

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खटीमा। एचएनबी डिग्री कॉलेज में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार कटियार ने सरस्वती मां के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में लोगों के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएसएस प्रभारी डॉ. रोमा गुहा ने स्वयंसेवियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण का इतिहास बताया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, गायन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।