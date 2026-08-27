Udham Singh Nagar News: पुलिस ने लौटाए 32 मोबाइल फोन, खिले लोगों के चेहरे

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गदरपुर। त्योहार की खुशियों के बीच गदरपुर पुलिस ने लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाकर खुशियों के रंग भर दिए। कोतवाली पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से विभिन्न स्थानों से गुम हुए 32 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें चार आईफोन भी शामिल हैं। बुधवार को पुलिस ने मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए। लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। संवाद