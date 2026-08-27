{"_id":"6a8f3e71d5dda996f70c8c00","slug":"police-return-32-mobile-phones-faces-light-up-with-joy-rudrapur-news-c-242-1-rdp1025-146263-2026-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Udham Singh Nagar News: पुलिस ने लौटाए 32 मोबाइल फोन, खिले लोगों के चेहरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Udham Singh Nagar News: पुलिस ने लौटाए 32 मोबाइल फोन, खिले लोगों के चेहरे
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गदरपुर। त्योहार की खुशियों के बीच गदरपुर पुलिस ने लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटाकर खुशियों के रंग भर दिए। कोतवाली पुलिस ने सीईआईआर पोर्टल की मदद से विभिन्न स्थानों से गुम हुए 32 मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें चार आईफोन भी शामिल हैं। बुधवार को पुलिस ने मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सुपुर्द किए। लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। संवाद
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।