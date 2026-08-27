Udham Singh Nagar News: फैक्टरी परिसर में महिला कर्मचारी को वाहन ने कुचला, मौत

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मूलरूप से आंवला (बरेली) निवासी रूपा देवी पत्नी काशीराम परिवार के साथ रुद्रपुर में रहकर काशीपुर रोड स्थित एक फैक्टरी में काम करती थीं। परिजनों के मुताबिक, रूपा रोज की तरह मंगलवार को ड्यूटी पर गई थीं। दोपहर के समय फैक्टरी परिसर में मैक्स वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। आरोप है कि कंपनी प्रबंधक ने उन्हें कई घंटे तक फैक्टरी में रखा।इसके बाद देर शाम को महिला को पहले निजी और फिर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि सूचना मिलने पर वह अस्पताल पहुंचे लेकिन रूपा की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद कंपनी का सुपरवाइजर मोबाइल बंद कर गायब हो गया। कंपनी की ओर से भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से संपर्क नहीं किया। वहीं, घटना से जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिला को कुचलते हुए वाहन दिखाई दे रहा है।कोटमामले में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच जारी है। तहरीर मिलने पर उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - विभव सैनी, सीओ रुद्रपुर