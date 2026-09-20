तीर्थाटन योजना: 30 वरिष्ठ नागरिक बद्रीनाथ रवाना होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 20 Sep 2026 12:33 AM IST
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रुद्रपुर। दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना के तहत जिले से 30 वरिष्ठ नागरिकों का दल रविवार को (आज) बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी लता बिष्ट ने बताया कि दल सुबह आठ बजे पर्यटन आवास गृह नानकमत्ता से प्रस्थान करेगा। योजना के तहत गंगोत्री, बद्रीनाथ, रीठा-मीठा साहिब, नानकमत्ता, कलियर शरीफ, ताड़केश्वर, कालीमठ, जागेश्वर, गैराड़गोलू, गंगोलीहाट, बैजनाथ, ज्वाल्पा, महासू देवता हनोल और कालिका धाम शामिल हैं। बस की व्यवस्था परिवहन निगम, भोजन और आवास की व्यवस्था कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों में की गई है। फर्स्ट एड किट की व्यवस्था सीएमओ कार्यालय की ओर से होगी। दल 20 से 24 सितंबर तक खैरना-कौसानी-बैजनाथ-कर्णप्रयाग-ज्योतिर्मठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचेगा और उसी मार्ग से वापस 24 को नानकमत्ता लौटेगा।
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