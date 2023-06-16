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Udham Singh Nagar News: किसान मेले में पीआई इंडस्ट्रीज को प्रथम पुरस्कार

Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 08 Oct 2026 12:02 AM IST
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PI Industries wins first prize at the farmers' fair.
पंतनगर। किसान मेले में पीआई इंडस्ट्रीज ने किसानों को गेहूं के जिद्दी खरपतवार गुल्ली-डंडा (गेहूं का मामा) से निपटने के लिए प्रभावी समाधान की जानकारी दी। जापानी तकनीक वाले खरपतवार नाशक अवकीरा (60 ग्राम) और बंकर (2ली.) प्रति एकड़ की दर से गुल्ली डंडा पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण देता है और गेहूं की फसल भी सुरक्षित रहती है। अवकीरा ने पिछले पांच साल में किसानों का विश्वास जीता है और गेहूं के उत्पादन में इजाफा किया है। किसान मेले में किसानों को जानकारी देने और आकर्षक स्टाॅल लगाने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की ओर से उसे प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। मेले में किसानों को जानकारी पीआई इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ महाप्रबंधक जेपी शर्मा, विपणन प्रबंधक निर्देश कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज शर्मा व एक्जीक्यूटिव ट्रेनी मधु चंद्रा ने दी। संवाद
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