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Udham Singh Nagar News: पैंथर स्क्वाॅयड खटीमा की टीम फाइनल में

Wed, 21 Oct 2026 11:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:21 PM IST
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Panther Squad Khatima team reaches the final
खटीमा के शारदा स्टेडियम भट्टा में खेलते खिलाड़ी
खटीमा। स्व.देवसिंह पोखरिया की स्मृति में शारदा स्टेडियम भट्टा में फुटबाल प्रतियोगिता जारी है। बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पैंथर स्क्वाॅयड खटीमा की टीम ने केएफसी खटीमा फुटबाल क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।
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मैच की शुरुआत से ही मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मैच के 47वें मिनट में पीयूष धामी ने गोल कर पैंथर स्क्वाॅयड को 1-0 की बढ़त दिला दी। केएफसी खटीमा से 55वें मिनट में विनीत ने गोल कर मैच को बराबरी में ला दिया। मैच के अंत तक यही स्कोर रहा। नतीजा पेनाल्टी शूट आउट से निकाला गया। पीयूष धामी मैन ऑफ द मैच रहे। वहां राजू भंडारी, रंजीत मेहरा, बलवीर खोलिया, दीवान बोरा, ज़ुहैर अब्बास, आनंद मेहरा, नंदन भंडारी, प्रेम पोखरिया आदि थे।
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