Udham Singh Nagar News: पैंथर स्क्वाॅयड खटीमा की टीम फाइनल में

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मैच की शुरुआत से ही मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मैच के 47वें मिनट में पीयूष धामी ने गोल कर पैंथर स्क्वाॅयड को 1-0 की बढ़त दिला दी। केएफसी खटीमा से 55वें मिनट में विनीत ने गोल कर मैच को बराबरी में ला दिया। मैच के अंत तक यही स्कोर रहा। नतीजा पेनाल्टी शूट आउट से निकाला गया। पीयूष धामी मैन ऑफ द मैच रहे। वहां राजू भंडारी, रंजीत मेहरा, बलवीर खोलिया, दीवान बोरा, ज़ुहैर अब्बास, आनंद मेहरा, नंदन भंडारी, प्रेम पोखरिया आदि थे।