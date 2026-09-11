Udham Singh Nagar News: लड्डू गोपाल को लगाया कड़ी-चावल का भोग
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:22 AM IST
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खटीमा। कंजाबाग पटिया स्थित हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार को भगवान श्रीकृष्ण की छठी धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल को कड़ी-चावल के प्रसाद को भोग लगाया। इसके अलावा कई श्रद्धालुओं ने माखन मिश्री, हलवा, खीर आदि का भोग लगाया। मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। वहां पर हेमा जोशी, हेमा मोनी, मंजू सोराड़ी, पुजारी राकेश भट्ट, घनश्याम सनवाल, हेमा सामंत, नीता बोरा, गोदावरी भंडारी, सुनीता अधिकारी, मंजू जोशी आदि रहीं। संवाद
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