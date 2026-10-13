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Udham Singh Nagar News: मदर ग्लोरी ने मारिया की टीम को 197 रनों से रौंदा

Tue, 13 Oct 2026 12:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:26 AM IST
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Mother Glory crushed Maria's team by 197 runs.
काशीपुर। देवभूमि सहोदया इंटर स्कूल अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर लीग चरण के मुकाबले जारी है। सोमवार को खेले गए मैच में मदर ग्लोरी की टीम ने मारिया स्कूल की टीम को 197 रन से करारी शिकस्त दी।
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किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मारिया असुम्पटा और मदर ग्लोरी की टीम के बीच मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मदर ग्लोरी की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में 9 विकेट खोकर 262 रन बनाए। विनय ने 62, जतिन ने 58, कार्तिक ने 49 रनों की शानदार पारियां खेलीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मारिया असुम्टा की टीम 13.5 ओवरों में 65 रनों पर सिमट गई। मदर ग्लोरी की ओर से विनय और समन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट हासिल किए। यश राज ने 2 विकेट लिए। विनय को उनके हरफन मौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के अंपायर संतोष और सुमित कुमार रहे। संवाद
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