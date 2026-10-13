Udham Singh Nagar News: मदर ग्लोरी ने मारिया की टीम को 197 रनों से रौंदा

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किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में मारिया असुम्पटा और मदर ग्लोरी की टीम के बीच मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मदर ग्लोरी की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में 9 विकेट खोकर 262 रन बनाए। विनय ने 62, जतिन ने 58, कार्तिक ने 49 रनों की शानदार पारियां खेलीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मारिया असुम्टा की टीम 13.5 ओवरों में 65 रनों पर सिमट गई। मदर ग्लोरी की ओर से विनय और समन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट हासिल किए। यश राज ने 2 विकेट लिए। विनय को उनके हरफन मौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के अंपायर संतोष और सुमित कुमार रहे। संवाद