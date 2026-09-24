उत्तराखंड: शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरी, 90 हजार की नकदी और बोतलें लेकर चोर फरार
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 24 Sep 2026 11:32 AM IST
सार
काशीपुर हाईवे स्थित दोराहा में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 90 हजार रुपये की नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए।
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विस्तार
काशीपुर हाईवे स्थित दोराहा में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 90 हजार रुपये की नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। घटना का पता सुबह दुकान खोलने पर चला।
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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। दुकान संचालक ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
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