उत्तराखंड: शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरी, 90 हजार की नकदी और बोतलें लेकर चोर फरार

काशीपुर हाईवे स्थित दोराहा में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 90 हजार रुपये की नकदी और शराब की बोतलें लेकर फरार हो गए। घटना का पता सुबह दुकान खोलने पर चला।

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। दुकान संचालक ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।