Udham Singh Nagar News: नानकमत्ता साहिब के दीपावली मेले में उमड़ी भीड़

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श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब, पवित्र पंजा साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा लाल गुरु, गुरुद्वारा भंडारा साहिब और गुरुद्वारा दूधवाला कुआं में भी मत्था टेककर अरदास की। लंगर हाल में प्रसाद रूप में लंगर छकने के बाद श्रद्धालुओं ने मेले का रुख किया।मेले में इस बार पहली बार लगाए गए जलपरी, मिक्सचर और डबल डिस्क झूले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मौत का कुआं भी युवाओं और युवतियों को खूब लुभा रहा है। मेलार्थियों ने मनोरंजन के विभिन्न साधनों का आनंद लिया। वहीं, मेले में अस्थायी रूप से लगाई गई मीना बाजार, रेडीमेड मार्केट, जनरल स्टोर, कंबल मार्केट और लोहा मार्केट में भी खरीदारों की भीड़ उमड़ी।गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे अटूट लंगर की व्यवस्था की गई है। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, महासचिव अमरजीत सिंह, सचिव हरभजन सिंह, गुरवंत सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रबंधक रंजीत सिंह ढिल्लों, सुखवंत सिंह भुल्लर, बलदेव सिंह चीमा और रिशपाल सिंह आदि मौजूद रहे।