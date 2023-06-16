Udham Singh Nagar News: खटीमा में ग्रैंड शतरंज चैंपियनशिप को

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वरिष्ठ वर्ग (21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग) में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये है।

द्वितीय वर्ग (14 से 16 वर्ष आयु वर्ग) में प्रथम पुरस्कार 21,000 और द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये है। तृतीय वर्ग (कक्षा पांचवीं से आठवीं तक) में प्रथम पुरस्कार 11,000 और द्वितीय पुरस्कार 5,000 रुपये है। स्कूल के एमडी पुष्कर चंद ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये व वरिष्ठ नागरिक समूह के लिए 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है।

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खटीमा। खटीमा क्षेत्र में पहली बार ट्रैफर्ड कॉन्वेंट स्कूल में ग्रैंड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 29 नवंबर को सुबह नौ बजे से स्कूल परिसर में शुरू होगी। इस चैंपियनशिप में विभिन्न आयु वर्गों के लिए नकद पुरस्कार रखे गए हैं।