Udham Singh Nagar News: 30 तक नागरिक खुद दर्ज करेंगे परिवार का ब्योरा

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एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि जनगणना कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए 125 प्रगणक और 22 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रगणक घरों पर पहुंचकर दर्ज की गई जानकारियों का सत्यापन करेंगे और आवश्यक विवरण एकत्र करेंगे।एसडीएम ने नागरिकों से निर्धारित समय सीमा में स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करने और जनगणना कर्मियों को सही एवं पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना में प्रत्येक परिवार की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सही आंकड़ों के संकलन से क्षेत्र की आबादी और आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद मिलेगी।