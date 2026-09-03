Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 03 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
सोना- 1, 56,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,61,000 प्रति किलो
--
कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
--
शोभायात्रा
रुद्रपुर में श्रीकृष्ण जनमाष्टमी के मौके पर शोभायात्रा शाम साढ़े तीन बजे से।
--
श्रीमद्भागवत कथा
रुद्रपुर के श्री सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत शाम तीन बजे से।
विज्ञापन
चांदी- 2,61,000 प्रति किलो
कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शोभायात्रा
रुद्रपुर में श्रीकृष्ण जनमाष्टमी के मौके पर शोभायात्रा शाम साढ़े तीन बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
रुद्रपुर के श्री सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत शाम तीन बजे से।