Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 03 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
खेल
- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता 12 बजे से।
--
किसान गोष्ठी
- काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में कैमोलिना खेती एवं बायोफ्यूल पर किसान गोष्ठी सुबह 11 बजे से।
विज्ञापन
- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता 12 बजे से।
किसान गोष्ठी
- काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में कैमोलिना खेती एवं बायोफ्यूल पर किसान गोष्ठी सुबह 11 बजे से।