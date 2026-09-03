Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता 12 बजे से।

--

किसान गोष्ठी

- काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में कैमोलिना खेती एवं बायोफ्यूल पर किसान गोष्ठी सुबह 11 बजे से।

खेल