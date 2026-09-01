Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 01:08 AM IST
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सोना - 1, 58,350 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,60,000 प्रति किलो
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प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में पीजी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
रुद्रपुर के श्री सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत दोपहर तीन बजे से।
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चांदी - 2,60,000 प्रति किलो
प्रवेश
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में पीजी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
रुद्रपुर के श्री सनातन धर्म लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद्भागवत दोपहर तीन बजे से।