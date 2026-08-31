उत्तराखंड: जसपुर में किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज; पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी

जसपुर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी तहरीर में महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 24 जुलाई को क्षेत्र स्थित अपनी बुआ के घर गई थी। 31 जुलाई को घर लौटने के बाद किशोरी किसी से बातचीत नहीं कर रही थी और उसका व्यवहार भी असामान्य नजर आया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश ले गए जहां पर महिला चिकित्सक ने किशोरी का उपचार किया। किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी कि 30 जुलाई को बुआ के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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अस्पताल की ओर से स्थानीय पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। उपचार के बाद 25 अगस्त को परिजन किशोरी को लेकर काशीपुर पहुंचे। इसके बाद 30 अगस्त को पुलिस को तहरीर दी गई। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कासमपुर गांव निवासी आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(2) और 64(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।