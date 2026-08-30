Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 30 Aug 2026 12:11 AM IST
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सत्संग
रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग विश्राम गृह में सत्संग सुबह 10 बजे से।
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बैडमिंटन
रुद्रपुर के जेसीज स्कूल में बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
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फुटबाल
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच शाम पांच बजे से।
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रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग विश्राम गृह में सत्संग सुबह 10 बजे से।
बैडमिंटन
रुद्रपुर के जेसीज स्कूल में बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
फुटबाल
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच शाम पांच बजे से।