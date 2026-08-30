Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग विश्राम गृह में सत्संग सुबह 10 बजे से।

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बैडमिंटन

रुद्रपुर के जेसीज स्कूल में बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।

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फुटबाल

दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच शाम पांच बजे से।

सत्संग