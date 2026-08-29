Udham Singh Nagar News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 29 Aug 2026 01:26 AM IST
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सोना- 1, 72,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,53,000 प्रति किलो
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खेल दिवस:
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल दिवस के मौके पर बास्केटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
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सत्संग:
रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग विश्राम गृह में सत्संग सुबह 10 बजे से।
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बैडमिंटन:
रुद्रपुर के जेसीज स्कूल में बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
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फुटबाल:
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबाल मैच शाम पांच बजे से।
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चांदी- 2,53,000 प्रति किलो
खेल दिवस:
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल दिवस के मौके पर बास्केटबाल प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से।
सत्संग:
रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग विश्राम गृह में सत्संग सुबह 10 बजे से।
बैडमिंटन:
रुद्रपुर के जेसीज स्कूल में बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 10 बजे से।
फुटबाल:
दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबाल मैच शाम पांच बजे से।