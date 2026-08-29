Udham Singh Nagar News: सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से लिया फीडबैक
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 29 Aug 2026 01:39 AM IST
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खटीमा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव कुमार गोस्वामी ने शुक्रवार को उप जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया । उन्होंने भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। अस्पताल में सात मरीज गायनी वार्ड, पांच मरीज जनरल वार्ड और दो मरीज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आरडी भट्ट, डॉ. सुरेश अरोरा और स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहां पर एसीएमओ डॉ. डीपी सिंह आदि थे।
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