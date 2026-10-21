Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:15 PM IST
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शोभायात्रा
काशीपुर। श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम राज्जाभिषेक व राजगद्दी के बाद श्रीराम लीला मैदान से शोभायात्रा शाम पांच बजे से।
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रामलीला
काशीपुर। श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के नमक वालों की धर्मशाला में श्रीरामलीला मंचन में राजतिलक का मंचन रात 9:30 बजे से।
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काशीपुर। श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम राज्जाभिषेक व राजगद्दी के बाद श्रीराम लीला मैदान से शोभायात्रा शाम पांच बजे से।
रामलीला
काशीपुर। श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के नमक वालों की धर्मशाला में श्रीरामलीला मंचन में राजतिलक का मंचन रात 9:30 बजे से।