Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 12:18 AM IST
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खेल महाकुंभ
काशीपुर। दो दिवसीय खेल महाकुंभ के तहत स्टेडियम में बालक वर्ग की प्रतियोगिताएं सुबह नौ बजे से।
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कस्टमर मीट
काशीपुर। शैफ्लर इंडस्टीरियल के सहयोग से अनन्या रिजॉर्ट में गोदावरीटेक की कस्टमर मीट शाम सात बजे से।
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काशीपुर। दो दिवसीय खेल महाकुंभ के तहत स्टेडियम में बालक वर्ग की प्रतियोगिताएं सुबह नौ बजे से।
कस्टमर मीट
काशीपुर। शैफ्लर इंडस्टीरियल के सहयोग से अनन्या रिजॉर्ट में गोदावरीटेक की कस्टमर मीट शाम सात बजे से।