Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:06 PM IST
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खेल
- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
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भजन संध्या
- काशीपुर के मानपुर स्थित शिव मंदिर में भजन संध्या शाम पांच बजे से।
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- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।
भजन संध्या
- काशीपुर के मानपुर स्थित शिव मंदिर में भजन संध्या शाम पांच बजे से।