Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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- काशीपुर के राधेहरि पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय फुटबाल और रग्बी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

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भजन संध्या



- काशीपुर के मानपुर स्थित शिव मंदिर में भजन संध्या शाम पांच बजे से।

खेल