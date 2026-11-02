Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर के नगर निगम परिसर में दीपावली स्वदेशी मेले का उद्घाटन सोमवार सुबह 11 बजे।

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सम्मेलन

काशीपुर में एबीवीपी की ओर से रामलीला मैदान में संगठनात्मक जिला स्तरीय शक्ति संगम युवती सम्मेलन सुबह 10 बजे से।

दीपावली स्वदेशी मेला