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Udham Singh Nagar News: राज्य स्थापना दिवस के महत्व पर डाला प्रकाश

Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 14 Nov 2026 01:23 AM IST
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Highlighted the significance of the State Foundation Day
खटीमा। राज्य स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत शुक्रवार को शक्ति केंद्र वाल्मीकि बस्ती और पंजाबी मोहल्ला के वाल्मीकि मंदिर परिसर में शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने राज्य स्थापना दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने अपने गठन से लेकर आज तक विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहां संतोष गौरव, अमित पांडेय, अनिल कुमार, ममता देवी, अनीता, माया, मीरा, विजय, राकेश कुमार, राजकुमार, शालू, जीत आदि थे। संवाद
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