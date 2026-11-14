Udham Singh Nagar News: तीज-त्योहार के उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर बन रहा सफलता समूह

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सफलता समूह के सफल होने का राज उनकी दूरदर्शी सोच में है। सदस्या सोनी ने बताया कि 10 महिलाओं के इस समूह में सबके काम बंटे हैं। महिलाएं साल भर में होने वाले दीपावली, होली, छठ, नवरात्र, तीज समेत सभी छोटे-बड़े त्योहार से संबंधित उत्पाद तैयार करती हैं। कोई पूजा थाली बनाती है तो किसी का काम टी लाइट होल्डर, गणपति स्टैंड तो कोई मिट्टी के दीये बनाना है। सूप, डलिया, ठेकुआ,लड्डू, रंगोली भी महिलाएं तैयार करती हैं। निर्माण के अलावा महिलाओं ने पैकिंग, मार्केटिंग के कार्य भी बांटे हैं। काम बंटा होने से समय बचता है और कमाई बढ़ जाती है। समूह की अध्यक्ष ज्योति तिवारी ने बताया कि सफलता स्वयं सहायता समूह को नगर पालिका और बैंक से मदद मिली है। दिवाली पर समूह की महिलाओं ने हजारों डिजाइनर दीये, रंगोली के पैकेट और डेकोरेशन का सामान तैयार किया था। मुख्य बाजार में इनकी खूब मांग रही। अब छठ के लिए भी महिलाओं ने सूप, डलिया आदि उत्पाद भी खूब बिक रहे हैं।रुद्रपुर नगर निगम प्रबंधक मनोज कुमार कर्नाटक ने कहा आने वाले समय में समूह अचार, पापड़ और सिलाई का काम शुरू करेगा, ताकि साल भर कमाई होती रहे। सफलता समूह की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि हौसला हो तो छोटी शुरुआत से भी बड़ी सफलता मिल सकती है। संवाद