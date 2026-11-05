फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Fire broke out in a shoe shop near Teenpani Dam in rudrapur

ऊधमसिंह नगर: तीनपानी डैम के पास जूते-चप्पल की दुकान में भड़की आग, दो फायर यूनिट ने पाया काबू

Thu, 05 Nov 2026 11:01 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Thu, 05 Nov 2026 11:01 AM IST
सार

रुद्रपुर के फुलसुंगा स्थित तीनपानी डैम के पास गुरुवार तड़के 'डीएस फैशन' जूते-चप्पल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रुद्रपुर और पंतनगर की फायर यूनिट ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई।

विज्ञापन
Fire broke out in a shoe shop near Teenpani Dam in rudrapur
जूते-चप्पल की दुकान में भड़की आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुद्रपुर शहर के फुलसुंगा स्थित तीनपानी डैम के पास गुरुवार तड़के एक जूते-चप्पल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। दुकान से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।

विज्ञापन


सूचना मिलते ही फायर स्टेशन रुद्रपुर को सूचित किया गया। अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के निर्देश पर फायर यूनिट तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि 'डीएस फैशन' नाम की दुकान पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी और आग तेजी से फैल रही थी।

विज्ञापन

 

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंतनगर से भी फायर यूनिट बुलानी पड़ी। इसके बाद दोनों टीमों ने एमएफई से पंपिंग कर होजपाइप के जरिए पानी की बौछार की और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। दुकान रिपु चौहान पुत्र विनोद चौहान की बताई गई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed