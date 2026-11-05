ऊधमसिंह नगर: तीनपानी डैम के पास जूते-चप्पल की दुकान में भड़की आग, दो फायर यूनिट ने पाया काबू

रुद्रपुर शहर के फुलसुंगा स्थित तीनपानी डैम के पास गुरुवार तड़के एक जूते-चप्पल की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। दुकान से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई।



सूचना मिलते ही फायर स्टेशन रुद्रपुर को सूचित किया गया। अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के निर्देश पर फायर यूनिट तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि 'डीएस फैशन' नाम की दुकान पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी और आग तेजी से फैल रही थी।

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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंतनगर से भी फायर यूनिट बुलानी पड़ी। इसके बाद दोनों टीमों ने एमएफई से पंपिंग कर होजपाइप के जरिए पानी की बौछार की और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। दुकान रिपु चौहान पुत्र विनोद चौहान की बताई गई है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।