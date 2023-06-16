महंगाई का डबल अटैक : चीनी ने मिठाइयों के भाव बढ़ाए

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रुद्रपुर की थोक मंडी में पिछले हफ्ते 50 से 52 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब 62 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। गुड़ के दाम भी 80 से 90 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। दूध और घी पहले से महंगे होने के कारण मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई है। रुद्रपुर की मेन मार्केट और नैनीताल रोड की प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों में नए रेट जारी किए गए हैं। गुलाब जामुन पहले 280 रुपये किलो बिक रहा था, अब इसके दाम प्रति किलो 300 रुपये हो गए हैं।मिठाई का नाम और रेट (रुपये प्रति किलो)मिठाई 10 दिन पहले अबगुलाब जामुन 280 300रसगुल्ला 280 300बर्फी पिस्ता 380 400पेड़ा 380 390घेवर 580 600रबड़ी 480 500कारोबारी बोलेदूध पहले से महंगा है। अब चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई है। इसलिए मिठाई के दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। - संजीव, मिठाई कारोबारीमिठाई बनाने का खर्च बढ़ गया है। दूध और चीनी के दामों में 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण हमें भी मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। राकेश कुमार, मिठाई कारोबारी