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महंगाई का डबल अटैक : चीनी ने मिठाइयों के भाव बढ़ाए

Fri, 21 Aug 2026 12:43 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:43 AM IST
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Double whammy of inflation: Sugar drives up prices of sweets.
रुद्रपुर। चीनी के दामों में अचानक आई तेजी का असर मिठाइयों की दुकानों पर भी दिखने लगा है। हलवाइयों ने प्रति किलो मिठाई में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। रक्षाबंधन से पहले मिठाइयों के रेट बढ़ने का असर अब बहनों पर थोड़ा सा अतिरिक्त पड़ने वाला है।
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रुद्रपुर की थोक मंडी में पिछले हफ्ते 50 से 52 रुपये किलो बिकने वाली चीनी अब 62 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। गुड़ के दाम भी 80 से 90 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। दूध और घी पहले से महंगे होने के कारण मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई है। रुद्रपुर की मेन मार्केट और नैनीताल रोड की प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों में नए रेट जारी किए गए हैं। गुलाब जामुन पहले 280 रुपये किलो बिक रहा था, अब इसके दाम प्रति किलो 300 रुपये हो गए हैं।
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मिठाई का नाम और रेट (रुपये प्रति किलो)
मिठाई 10 दिन पहले अब
गुलाब जामुन 280 300
रसगुल्ला 280 300
बर्फी पिस्ता 380 400
पेड़ा 380 390
घेवर 580 600
रबड़ी 480 500
कारोबारी बोले
दूध पहले से महंगा है। अब चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई है। इसलिए मिठाई के दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। - संजीव, मिठाई कारोबारी
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मिठाई बनाने का खर्च बढ़ गया है। दूध और चीनी के दामों में 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण हमें भी मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। राकेश कुमार, मिठाई कारोबारी
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