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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   CM Pushkar Singh Dhami sipped tea at Melaghat Road Khatima

खटीमा: सीएम धामी ने मेलाघाट रोड में ली चाय की चुस्कियां, कहा- लोकल फॉर वोकल हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

Mon, 31 Aug 2026 09:04 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 31 Aug 2026 09:04 PM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए मेलाघाट रोड पर पैदल चलकर एक स्थानीय डेरी पहुंचे और चाय-फैन का लुत्फ उठाया। 

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CM Pushkar Singh Dhami sipped tea at Melaghat Road Khatima
खटीमा में मेलाघाट रोड पर चाय पीते सीएम धामी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा देते हुए सोमवार को मेलाघाट रोड में पैदल चलकर मिलन डेरी पहुंचकर चाय पी। इससे उन्होंने छोटे व मझोले व्यवसायियों को प्रोत्साहित किया।

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फैन (बेकरी उत्पाद) के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए मुख्यमंत्री मेलाघाट मार्ग के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों और छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा देना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकल फॉर वोकल केवल एक नारा नहीं,बल्कि हमारे राज्य और देश की आत्मनिर्भरता का प्रमुख स्तंभ है। जब हम स्थानीय दुकानों और उत्पादों को अपनाएंगे,तभी हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्वरोजगार की प्रेरणा मिलेगी।

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