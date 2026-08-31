Udham Singh Nagar News: मुख्यमंत्री धामी आज खटीमा में

विज्ञापन

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को खटीमा में युवा समकालिक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यह कार्यक्रम श्री सोबन सिंह जीना सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री अपने निजी आवास नगला तराई के लिए रवाना होंगे। संवाद