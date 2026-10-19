फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   As soon as Lakshmana recovered thanks to the Sanjeevani herb, the pavilion resounded with cries of "Jai Shri Ram."

Udham Singh Nagar News: संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होते ही पंडाल गूंजा जय श्रीराम

Mon, 19 Oct 2026 11:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
As soon as Lakshmana recovered thanks to the Sanjeevani herb, the pavilion resounded with cries of "Jai Shri Ram."
काशीपुर। रामनगर रोड स्थित श्रीरामलीला मैदान में चल रही रामलीला में सोमवार रात लक्ष्मण-मेघनाद युद्ध, लक्ष्मण शक्ति और हनुमान की ओर से संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग का भावपूर्ण मंचन किया गया। मेघनाद शक्ति के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। यह देख श्रीराम विलाप करने लगते हैं। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाते हैं और उनके कहने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के ठीक होते ही पूरे पंडाल में खुशी की लहर दौड़ गई। रामलीला कमेटी के अनुसार आज दशहरा महोत्सव पर रावण दहन किया जाएगा।
विज्ञापन

उधर, पोस्टऑफिस वाली गली स्थित नमक वालों की धर्मशाला परिसर में श्रीरामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के रामलीला मंचन में मेघनाद-कुंभकरण और रावण वध का मंचन किया गया। श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed