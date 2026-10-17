खटीमा: रामलीला मंचन के दौरान तलवार लगने से कलाकार घायल, अमित की गर्दन और जीभ में लगी चोट
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 17 Oct 2026 06:33 PM IST
सार
खटीमा में रामलीला मंचन के दौरान अचानक गर्दन पर तलवार लगने से एक कलाकार घायल हो गया। उसकी जीभ में भी चोट आई। अस्पताल में उपचार के बाद कलाकार की हालत में सुधार है।
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विस्तार
खटीमा में रामलीला मंचन के दौरान अचानक गर्दन पर तलवार लगने से एक कलाकर घायल हो गया। कलाकार की जीभ में भी चोट आई। अस्पताल में उपचार के बाद कलाकार की हालत में सुधार है।
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कंजाबाग मार्ग स्थित श्रीसिद्वेश्वर मंदिर में आयोजित रामलीला के दौरान शुक्रवार शाम एक दृश्य के मंचन के दौरान खर की भूमिका निभा रहे कलाकार अमित जोशी की गर्दन में अचानक तलवार लग गई।हालांकि शुरू में दर्शकों को लगा कि यह रामलीला मंचन का ही दृश्य है, लेकिन कलाकार के घायल होने का पता चलने पर उन्हें तत्काल खटीमा उप जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जोशी और मीडिया प्रभारी गणेश लोहनी ने बताया कि अमित जोशी रामलीला में खर की भूमिका निभा रहे हैं। एक दृश्य के मंचन के दौरान अचानक गर्दन में तलवार लगने से वह घायल हो गए। उनकी जीभ में भी चोट लगी। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है।
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