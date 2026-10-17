ऊधमसिंह नगर: बिजली चोरी पर एक्शन...80 से अधिक स्थानों पर छापा, विजिलेंस-यूपीसीएल की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप

काशीपुर के बरखेड़ी, कटईया और लोहिया गांव क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस और ऊर्जा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह से शुरू हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में 80 से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से कटिया डालकर और मीटर बाईपास कर की जा रही बिजली चोरी पकड़ी है।

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टीम के पहुंचते ही बिजली चोरी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने कटिया हटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने वीडियोग्राफी कर मौके पर ही चोरी का आकलन किया। सभी मामलों में जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में एटीएंडसी लॉस और बिजली चोरी के कारण हर साल करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।यूपीसीएल के कुमाऊं चीफ शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी, रामनगर और काशीपुर में अब तक 250 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। काशीपुर के बरखेड़ा पांडे, कटईया, लोहिया गांव में की गई यह बड़ी कार्रवाई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वैध कनेक्शन लें और अवैध उपयोग से बचें, अन्यथा जुर्माने के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।