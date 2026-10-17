फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   action on electricity theft in kashipur

ऊधमसिंह नगर: बिजली चोरी पर एक्शन...80 से अधिक स्थानों पर छापा, विजिलेंस-यूपीसीएल की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप

Sat, 17 Oct 2026 01:46 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Sat, 17 Oct 2026 01:46 PM IST
सार

काशीपुर के बरखेड़ी पांडे, कटईया और लोहिया गांव क्षेत्र में विजिलेंस और यूपीसीएल की संयुक्त छापेमारी में 80 से अधिक स्थानों पर कटिया डालकर और मीटर बाईपास कर की जा रही बिजली चोरी पकड़ी गई। शनिवार सुबह से शुरू हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा है।

विज्ञापन
action on electricity theft in kashipur

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशीपुर के बरखेड़ी, कटईया और लोहिया गांव क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ विजिलेंस और ऊर्जा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने शनिवार सुबह से शुरू हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में 80 से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से कटिया डालकर और मीटर बाईपास कर की जा रही बिजली चोरी पकड़ी है।

विज्ञापन


टीम के पहुंचते ही बिजली चोरी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने कटिया हटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने वीडियोग्राफी कर मौके पर ही चोरी का आकलन किया। सभी मामलों में जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में एटीएंडसी लॉस और बिजली चोरी के कारण हर साल करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। 
विज्ञापन


यूपीसीएल के कुमाऊं चीफ शेखर त्रिपाठी ने बताया कि कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी, रामनगर और काशीपुर में अब तक 250 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। काशीपुर के बरखेड़ा पांडे, कटईया, लोहिया गांव में की गई यह बड़ी कार्रवाई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वैध कनेक्शन लें और अवैध उपयोग से बचें, अन्यथा जुर्माने के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed