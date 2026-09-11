Udham Singh Nagar News: पंतनगर एयरपोर्ट में हुई एंटी-टेररिस्ट मॉकड्रिल
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 11 Sep 2026 01:23 AM IST
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पंतनगर। हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को डीएम प्रतिनिधि उमाशंकर नेगी व विमानपत्तन निदेशक पवन कुमार की अध्यक्षता में एंटी टेररिस्ट मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुसार विमानपत्तन पर आतंक विरोधी घटनाओं की स्थिति में संबंधित सभी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई, समन्वय और प्रतिक्रिया समय की जांच करना था। बाद में मॉकड्रिल को सफलता पूर्वक समाप्त करने की घोषणा की गई।
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