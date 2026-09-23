खटीमा: विधायक बेहड़ को थप्पड़ मारने के मामले पर कांग्रेस में आक्रोश, भाजपा का पुतला फूंका; लगाया ये आरोप

किच्छा में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के साथ हुई हाथापाई और थप्पड़ मारने की घटना के विरोध में बुधवार को खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार की घटना लोकतांत्रिक मूल्यों और जनतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार व प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि भाजपा सरकार के संरक्षण में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ की जा रही ऐसी गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किच्छा की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांंग की। वहां पर कांग्रेस प्रदेश सचिव देवेंद्र कन्याल, उमेश राठौर,अमन अरोरा, नासिर खान,फहीम अंसारी, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद ताहिर, अरविंद कुमार, नरेंद्र आर्य, नीरज सिंह कन्याल, राजकिशोर सक्सेना, अनिल विश्वकर्मा, जगदीश चंद आदि थे।