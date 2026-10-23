Udham Singh Nagar News: झनकट में 24 से शुरू होगी रामलीला
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 23 Oct 2026 12:08 AM IST
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झनकट। श्रीहरि रामलीला परिषद झनकट की रामलीला का आयोजन 24 अक्तूबर से दो नवंबर तक होगा। पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां जोरशोर से चल रही है। शुभारंभ के अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। वहां अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका, सचिव वीरेंद्र बसेड़ा, उपाध्यक्ष मनमोहन धामी व पूरन भाटिया, संरक्षक कमान जेठी, प्रबंधक भीम सिंह बोरा व रामचड्डा, कोषाध्यक्ष होशियार ज्याला,अर्जुन बोरा, पूरन महर, डॉ. खड़क सिंह बोरा, जोगिंदर रावत, चंद्र सिंह जेठी, गोविंद अन्ना, नरेंद्र भट्ट, गोकुल सिंह, पुष्कर बोरा, विनोद जोशी, दिनेश पंत थे। संवाद
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