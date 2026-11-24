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काशीपुर-रामनगर रेलखंड पर ट्रेनों के संचालन के दौरान एक ट्रेन को दूसरी के गुजरने का इंतजार करना पड़ता है। दोनों स्टेशन के बीच एक समय में एक ही रेल चलती है। इससे दूसरी ट्रेन को स्टेशन के आने का इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए गोशाला में स्टेशन बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत रामनगर से आने वाली ट्रेन को यहां बनने वाले स्टेशन पर रोका जा सकेगा। इससे काशीपुर से रामनगर जाने वाली ट्रेन को पास कराने में सुविधा मिलेगी। रेल लाइन पर आवागमन भी सुचारू रहेगा। तीन रेल लाइनों की व्यवस्था से ट्रेनों की क्रॉसिंग आसान होगी और रेल संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए बेंच, स्वच्छ पेयजल, शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।नये रेलवे स्टेशन से बढ़ेगी सुविधाएंरेलवे स्टेशन बनने से गोशाला, मालधन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। अभी इन क्षेत्रों के यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए काशीपुर या रामनगर पहुंचना पड़ता है। नया स्टेशन बनने से उनकी दूरी और समय दोनों की बचत होगी। रेलवे की यह पहल रेल परिचालन सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी।काशीपुर-रामनगर के बीच गोशाला में रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। रेलवे स्टेशन का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। निविदा प्रक्रिया गतिमान है। - प्रभात कुमार, सहायक मंडल इंजीनियर, पूर्वाेत्तर रेलवे