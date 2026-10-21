Udham Singh Nagar News: रामलीला मैदान में 23.84, देव होम्स में 9.50 लाख से बनेगा सामुदायिक भवन

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इंदिरा कॉलोनी रामलीला मैदान में 23.84 लाख रुपये की लागत से बड़ा सामुदायिक भवन बनेगा। यहां अक्सर रामलीला, धार्मिक आयोजन और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं लेकिन भवन गहीं होने से लोगों को परेशानी होती थी। कई बार बारिश होने पर कार्यक्रम रद्द करने पड़ते थे। नए भवन में हॉल, किचन, शौचालय सहित सभी सुविधाएं होंगी, जिससे शादी, बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आसानी से हो सकेंगे। वहीं वार्ड नंबर 16 के देव होम्स एलीट में 9.50 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। कॉलोनी के लोगों ने कई बार निगम से इसकी मांग की थी। छोटे-छोटे आयोजनों के लिए लोगों को बाहर महंगे हॉल लेने पड़ते थे। भवन बनने से कॉलोनी वालों को सुविधा मिलेगी।कोट:दोनों कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा। सामुदायिक भवन बनने से लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। -शिप्रा जोशी, नगर आयुक्त।