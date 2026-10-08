Udham Singh Nagar News: शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े 20 मदसरे, मान्यता मिली

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सीईओ हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत मदरसों को निर्धारित मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य किया गया है। आवेदन के बाद संबंधित ब्लॉकों के उप शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मदरसों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भवन, कक्षाओं, शिक्षण व्यवस्था समेत जरूरी सुविधाओं की पड़ताल के बाद रिपोर्ट तैयार की गई।रिपोर्ट और अभिलेखों की जांच के बाद पात्र पाए गए 20 मदरसों को मान्यता प्रदान कर दी गई। तीन मदरसों की रिपोर्ट पर फैसला अटका हुआ है। इनका निरीक्षण कराया जा चुका है लेकिन संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट अभी विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलते ही दस्तावेज और मानकों का परीक्षण कर इनकी मान्यता पर निर्णय लिया जाएगा। इधर, नई व्यवस्था के तहत मान्यता लेने के लिए 21 नए आवेदन आए हैं। इन आवेदनों की भी स्थलीय जांच कराई जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर मान्यता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।